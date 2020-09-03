شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الإسكان يكشف خطورة البناء العشوائى على البنية التحتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشؤون البنية التحتية، أن البنية الأساسية لأى وحدات إسكانية عبارة عن شبكة مرافق بجانب شبكة مياه الشرب، موضحا أن الهندسة والعلم يقول إنه قبل أن أذهب لمجتمع عمرانى لابد من عمل تخطيط لشبكات المياه ومحطات المياه وشبكات صرف صحى، حيث يكون التخطيط أولا قبل البناء.

وأضاف نائب وزير الإسكان لشؤون البنية التحتية، خلال برنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن التخطيط العشوائى يحدث فيه العكس، حيث إنه يتم البناء العشوائى أولا ثم يطلب بعدها المواطن من الدولة أن تقدم له الخدمات، حيث يؤثر البناء العشوائى على خدمات البنية التحتية.

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وأوضح نائب وزير الإسكان لشؤون البنية التحتية، أن البناء المخطط له يجعل المواطن يتمتع بكل الخدمات، ولكن البناء العشوائى لا يجعل المواطن يتمتع بالخدمات لأنه يتم بناء منشأة أولا ثم يبدأ المواطن يطلب خدمات شرب وصرف صحى وكهرباء وغيره وهو ما يثر على البنية التحتية للدولة.