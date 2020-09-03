شكرا لقرائتكم خبر عن والد الطالبة هبة حامد: "مرتبى ألف جنيه.. وأسعى أنها تاكل بالحلال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حامد محمود، والد الطالبة هبة، إن ابنته هزمت الظروف المعيشية وتفوقت في الثانوية العامة، مشيرا إلى إنه كان يهيئ كل الظروف لتساعد ابنته في المذاكرة، مضيفا: "بأخد أختها الصغيرة عشان متعملش دوشة وتخليها تنام ليلة الامتحان".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامى وائل الإبراشى، أن ابنته هي أول دكتورة في العائلة، مردفاً: "أؤذن في المسجد، وكل يوم أدعى إنى ماكلش حرام، وأسعى إنها تاكل بالحلال، طول ما العيل ياكل حرام عمره ما هيبقى كويس".

وتابع والد الطالبة هبة:"مرتبي ألف جنيه وباخد معاش وزارة التضامن الاجتماعى، وأنا راجل بواب معنديش نت ولا تواصل اجتماعى".