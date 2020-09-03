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الطيران المدنى تؤكد عدم استغناء مصر عن أى عامل بالشركات خلال جائحة كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدنى، إن كل الإجراءات التي تتم من الحكومة المصرية لصالح صحة المواطن المصرى، مؤكدا أنه على الرغم أن قطاع الطيران من أكثر القطاعات التي تعرضت لأزمة غير مسبوقة أثناء جائحة ، وليس في مصر فقط بل على مستوى العالم، مشيرا إلى أن مصر لم تستغن عن أي عامل بشركات الطيران خلال تلك الجائحة، بعكس شركات عالمية.

وأكد نائب وزير الطيران المدنى، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الثلاثاء، على برنامج مساء dmc، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان على فضائية DMC، أن التنسيق الكامل الذى يحدث بين وزارة الطيران ووزارات الصحة والسياحة والداخلية، لعدم دخول أي مواطن من الخارج دون تحليل الـpcr، عدا المطارات السياحية ومنها مطار الغردقة وشرم الشيخ وطابا ومرسى علم، وسيتم إجراء تحليل لمن يدخل بدون ذلك التحليل بالحجر الصحى، مقابل 30 دولارا يستثنى من ذلك الأطفال الأقل من 6 سنوات، وأن أي نتيجة إيجابية سيتم اكتشافها سيتم إرساله لمستشفيات العزل.

وأشار الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى، إلى أنه تم الاتفاق مع عدد من الدول على سفر فريق طبى على الطائرة لعمل التحاليل اللازمة بشأن فيروس كورونا المستجد.

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