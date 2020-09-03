شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران المدنى تؤكد عدم استغناء مصر عن أى عامل بالشركات خلال جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر
وأكد نائب وزير الطيران المدنى، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الثلاثاء، على برنامج مساء dmc، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان على فضائية DMC، أن التنسيق الكامل الذى يحدث بين وزارة الطيران ووزارات الصحة والسياحة والداخلية، لعدم دخول أي مواطن من الخارج دون تحليل الـpcr، عدا المطارات السياحية ومنها مطار الغردقة وشرم الشيخ وطابا ومرسى علم، وسيتم إجراء تحليل لمن يدخل بدون ذلك التحليل بالحجر الصحى، مقابل 30 دولارا يستثنى من ذلك الأطفال الأقل من 6 سنوات، وأن أي نتيجة إيجابية سيتم اكتشافها سيتم إرساله لمستشفيات العزل.
وأشار الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى، إلى أنه تم الاتفاق مع عدد من الدول على سفر فريق طبى على الطائرة لعمل التحاليل اللازمة بشأن فيروس كورونا المستجد.
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