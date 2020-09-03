وزير الطيران يؤكد عودة حركة الطيران لطبيعتها بحلول 2023 طبقا للتقديرات المتفائلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، إن حركة الطيران العالمية متأثرة بشدة حتى وأن عادت فأنها تعود ببطئ شديد، لافتاً إلى أن القيود التى وضعتها الدول تجعل المسافر يفكر أكثر من مرة فى السفر قبل أن يتخذ القرار، وتابع:"التقديرات المتفائلة بعودة الطيران لطبيعتها تقول أنه سيكون فى عام 2023، بينما المتشائمة تقول 2026".
وأضاف "محمد منار "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه يأمل أن تعود حركة الطيران إلى طبيعتها قبل هذه التقديرات، خاصة فى ظل الوعى المتنامى لدى المواطنين تجاه فيروس كورونا، واتباع الإجراءات الطبية والصحية المنصوص عليها.
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