شكرا لقرائتكم خبر عن سفينة الحاويات العملاقة «HMM HILSINKI» تعبر قناة السويس (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة قناة السويس عبور سفينة الحاويات العملاقة «HMM HILSINKI»، الأربعاء، ضمن قافلة الجنوب من البحر الأحمر جنوبا إلى البحر المتوسط شمالا في رحلتها القادمة من سنغافورة والمتجهة إلى روتردام بهولندا.

تعد السفينة التي ترفع علم بنما السفينة الثامنة ضمن سلسلة من السفن العملاقة التي تماثل في أبعادها ومواصفاتها سفينة الحاويات الأكبر عالمياً «HMM ALGACIRAS» التي عبرت قناة السويس، مايو الماضي.

يبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 61 مترا، فيما يبلغ غاطسها 16 مترا، وتقدر طاقتها الاستيعابية بـ23،964 حاوية مكافئة، بحمولة كلية قدرها 228,238 طن.