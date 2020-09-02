شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ مريض تعرض لقطع بشرايين وأعصاب الرقبة في بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تمكن فريق قسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى السلام ببورسعيد (بورسعيد العام) التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل من إنقاذ حياة مريض كانت مهددة بالخطر ويعاني من قطع بالرقبة نتيجة لضربه بآلة حادة في مشاجرة، تسبب بقطع في الشرايين والأوردة والأعصاب المغذية للكتف.
نقل المريض إلى طوارئ المستشفى عن طريق الأهالي، وتم إسعافه وإدخاله على الفور العمليات فجراً، وقام أطباء جراحة الوجه والفكين د. محمد ياسين ود. محمد رشاد بربط الأوردة والشرايين والأعصاب وإعادة ترميم العضلات تحت تأثير البنج الكلي، وعقب نجاح العملية أدخل المريض إلى العناية المركزة لاستكمال علاجه.
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