شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «لجنة مكافحة كورونا»: لدينا بروتوكولات استباقية لمواجهة الوباء أثناء موسم الدراسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس «كورونا» المستجدّ، إن الكثير من المواطنين أصبح الآن يحمل «الكمامة» في «حيوبهم» فقط رغم أنها وسيلة الوقاية الأهم من «كورنا».

وأضاف «حسني» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الأربعاء، أن مصر نجحت في جميع التحديات الخاصة بـ«كورونا» مثل امتحانات الثانوية العامة، وإجراء انتخابات مجلس الشيوخ.

وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس «كورونا»، فيما يتعلق بالعودة على الدراسة، أن المدرس أصبح الأب والأم البديل في المدرسة، وعليه عبء توجيه الطلاب، كما أنه يجب على المُعلم أن يكون مُلمًا بالإجراءات الواجب اتباعها عند ظهور أي أعراض على أي طالب.

وأوضح «حسني»، أنه تم بالفعل وضع بروتوكولات استباقية لمواجهة «كورونا» أثناء موسم الدراسة.