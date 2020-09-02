شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الغردقة الدولي يستقبل أولى الرحلات السياحية الإنجليزية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار الغردقة الدولي مساء الأربعاء، أولى الرحلات السياحية الانجليزية التي تنظمها شركة إيزى جت، وذلك لأول مرة منذ استئناف الرحلات الجوية والسياحة الخارجية بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد سيد الجابري، الخبير السياحي، في بيان، أن الرحلات الانجليزية ستكون أربع رحلات جوية أسبوعيا أيام الإثنين والأربعاء والخميس والسبت من مطار لندن جاتويك، اعتبارا من اليوم الاربعاء ٢ سبتمبر بالاضافة إلى رحلتين أسبوعيا خط سير مانشستر- الغردقة يومى الأربعاء والسبت من كل أسبوع.

وأكدت السلطات المختصة بالمطار انه سيتم تطبيق قرار مجلس الوزراء بحمل الركاب القادمين شهادة pcr أو اجراء التحليل مقابل ٣٠ دولار حتي يتم السماح لهم بالدخول.