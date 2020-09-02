شكرا لقرائتكم خبر عن قناة LTC بعد قرار عودتها: سنعمل على دعم الدولة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الصفحة الرسمية لقناة ltc بيانا صحفيا شكر فيه المجلس الأعلى للاعلام، الذي قرر عودة القناة للبث مرة أخرى، بعد توقف دام لفترة.

وقال البيان يتقدم مجلس إدارة شركة «لايت للقنوات الفضائيه» ــ المالكة لقناة «LTC» ــ والعاملين بالقناة بخالص الشكر والامتنان للكاتب الصحفي الكبير كرم جبر، رئيس «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام»، والمستشار أحمد عبدالعزيز، الأمين العام، وجميع أعضاء المجلس، عقب صدور قرار عودة بث قناة «LTC».

كما أكد مجلس إدارة شركة «لايت للقنوات الفضائية» عن تقديره للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لتنفيذه أحكام القضاء المصري النزيه.

وذكر أن القناة ستعمل على دعم الدولة المصرية وجميع أجهزتها الوطنية، مؤكدًا الالتزام الكامل بالضوابط والأكواد الإعلامية التي نص عليها القانون والعمل على إعلاء القيم والضوابط المهنية والأخلاقية التي تحفظ صورة الإعلام المصري.