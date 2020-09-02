شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تحث المواطنين على التبرع بـ«البلازما»: «تمثل 55% من دم الإنسان» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حثت وزارة الصحة والسكان المواطنين على التبرع ببلازما الدم، مؤكدة أن التبرع ببلازما الدم متاح من خلال التسجيل على رابط التبرع بتطبيق «صحة مصر»، أو من خلال التوجه إلى مراكز خدمات نقل الدم القومية المنتشرة في كافة المحافظات.
وقال الدكتور خالد مجاهد، المستشار الاعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن بلازما الدم تمثل 55% من دم الإنسان، وتتكون من 92% ماء و8% بروتين وأجسام مضادة.
وأوضح «مجاهد» أن بلازما الدم تستخدم في كثير من الحالات ومنها علاج مرضي الهيموفيليا «النزيف المتكرر»، وأمراض الكيد والحروق والحوادث.
وأشار «مجاهد» إلى أن بلازما الدم تساعد في نقل مخلفات العمليات الحيوية إلى الكبد والكلي للتخلص منها نهائياً، كما تعمل على معالجة التجلط للمساعدة في تقليل النزف النشط.
وأضاف «مجاهد» أن الأجسام المضادة ببلازما الدم تساعد الجسم على محاربة الالتهابات وتنظيم درجة حرارة الجسم.
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