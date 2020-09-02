شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تجمع حظائر عشوائية في حي الزهور ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد االسعيد رخا، رئيس حي الزهور ببورسعيد، حملة مكبرة من إدارات الإشغالات وتحسين البيئة والتنظيم بالحي بمرافقة قوة من قسم شرطة ومباحث الزهور، لتنفيذ قرار إزالة تعدٍ على أملاك الدولة خلف مستشفى الجامعة بجوار سور الحراسات عبارة عن تجمع حظائر عشوائية لتربية الماشية.

وأزيلت المنطقة بالكامل واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين، في ثالث أيام حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة ومخالفات البناء.