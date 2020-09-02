- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تجمع حظائر عشوائية في حي الزهور ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قاد االسعيد رخا، رئيس حي الزهور ببورسعيد، حملة مكبرة من إدارات الإشغالات وتحسين البيئة والتنظيم بالحي بمرافقة قوة من قسم شرطة ومباحث الزهور، لتنفيذ قرار إزالة تعدٍ على أملاك الدولة خلف مستشفى الجامعة بجوار سور الحراسات عبارة عن تجمع حظائر عشوائية لتربية الماشية.
وأزيلت المنطقة بالكامل واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين، في ثالث أيام حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة ومخالفات البناء.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
99,115
-
تعافي
73,828
-
وفيات
5,440
كانت هذه تفاصيل خبر إزالة تجمع حظائر عشوائية في حي الزهور ببورسعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.