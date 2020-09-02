أستاذ أمراض ذكورة يُحذر: إضاءة المحمول تؤثر على الخصوبة والإنجاب

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور مدحت عامر، أستاذ أمراض الذكورة بقصر العيني، إن هناك تحذيرات من استخدام المحمول قبل النوم، لتأثيره على جودة الحيوانات المنوية، موضحًا أنه تم إقامة دراسة على 119 مريض، ووجد أن هناك علاقة بين استخدام الأجهزة الإلكترونية والنوم وعدد الحيوانات المنوية.
وأشار «عامر»، خلال مداخلة تليقونية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج «رأي عام»، المذاع على فضائية «ten»، إلى أن إضاءة أجهزة المحمول والتابلت تؤثر على الخصوبة، وأن هناك علاقة وطيدة بين أجهزة المحمول والنوم والحيوانات المنوية، وبدوره يؤثر على الإنجاب خاصة للشباب في عمر المراهقة والزواج.
وأضاف أن هناك أكثر من بحث أشار إلى أن تقريب الأجهزة الإلكترونية مثل اللاب توب والتابلت والهاتف المحمول من الأجهزة التناسلية يؤثر على الإنجاب وعلى الغدة النخامية.
وشدد أستاذ أمراض الذكورة، على أنه يجب تقنين ساعات استخدام الأجهزة الإلكترونية لأنها لا تؤثر على الإنجاب فقط بل على الصحة بكل عام.
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