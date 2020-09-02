شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ أمراض ذكورة يُحذر: إضاءة المحمول تؤثر على الخصوبة والإنجاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مدحت عامر، أستاذ أمراض الذكورة بقصر العيني، إن هناك تحذيرات من استخدام المحمول قبل النوم، لتأثيره على جودة الحيوانات المنوية، موضحًا أنه تم إقامة دراسة على 119 مريض، ووجد أن هناك علاقة بين استخدام الأجهزة الإلكترونية والنوم وعدد الحيوانات المنوية.

وأشار «عامر»، خلال مداخلة تليقونية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج «رأي عام»، المذاع على فضائية «ten»، إلى أن إضاءة أجهزة المحمول والتابلت تؤثر على الخصوبة، وأن هناك علاقة وطيدة بين أجهزة المحمول والنوم والحيوانات المنوية، وبدوره يؤثر على الإنجاب خاصة للشباب في عمر المراهقة والزواج.

وأضاف أن هناك أكثر من بحث أشار إلى أن تقريب الأجهزة الإلكترونية مثل اللاب توب والتابلت والهاتف المحمول من الأجهزة التناسلية يؤثر على الإنجاب وعلى الغدة النخامية.

وشدد أستاذ أمراض الذكورة، على أنه يجب تقنين ساعات استخدام الأجهزة الإلكترونية لأنها لا تؤثر على الإنجاب فقط بل على الصحة بكل عام.