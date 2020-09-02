شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 10 قرارات إزالة تعديات على أملاك الدولة بحي المناخ في بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار واصلت أجهزة حي المناخ ببورسعيد، بقيادة الدكتور منصور بكري، رئيس الحي، الحملات المكثفة لإزالة المخالفات والتعديات على املاك الدولة بنطاق الحي. وقامت الحملة بالمرور بمساكن المنطقة الرابعة ومساكن المنطقة الخامسة، وجرى تنفيذ 10 قرارات إزالة لمخالفات بمداخل العمارات إزالة تقفيلات وتزويدات مخالفة مقامة أمام الوحدات السكنية بالأدوار الارضية. وشارك في الحملة ضباط قسم شرطة ومباحث المناخ، وتمت إحالة بعض الحالات التي لم تقم بالإزالة إلى النيابة العسكرية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 99,115

تعافي 73,828

وفيات 5,440

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