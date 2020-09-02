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شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة مزارع سمكية مخالفة على مساحة 120 فدان في بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
لليوم الثالث على التوالي، واصلت الأجهزة التنفيذية والامنية بمحافظة بورسعيد حملات ازالة التعديات على اراضي الدولة والاراضي الزراعية والبناء المخالف، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.
وترأس اللواء يوسف الشاهد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء مدحت عبدالرحيم، مساعد مدير الأمن، حملة مكبرة بمشاركة حي الجنوب ومديرية الزراعة وهيئة التعمير، لإزالة المزارع السمكية المقامة على أرض زراعية بالمخالفة لقرارات التخصيص.
وتمكنت الحملة من إزالة مزارع سمكية مقامة على مساحة 120 فدان لأراضي جمعيات زراعية وتحرير محاضر لأصحاب الحيازات.
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