شكرا لقرائتكم خبر عن خبير سياسي: اتصال السيسي ونتنياهو وضع النقاط على الحروف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
علق الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، على الاتصال الذي دار بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، قائلًا إن الاتصال وضع النقاط على الحروف لعملية السلام، وأكد على تأكيد الدولة المصرية لحقوق الدولة الفلسطينية.
وأشار «فهمي»، خلال مداخلة تليقونية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج «رأي عام»، المذاع على فضائية «ten»، إلى أن الرسالة الهامة هي تأكيد مصر على الحقوق الفلسطينية، ورفض كافة الإجراءات المنفردة التي تقوم بها الحكمة الإسرائيلية.
وأضاف أن مصر تؤكد على فكرة العودة إلى المرجعيات الدولية الحاكمة لعملية السلام في الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن الرسالة المصرية كانت واضحة وهامة في هذا التوقيت، ونص المكالمة أكد على كامل الحقوق الفلسطينية.
ونوه أستاذ العلومة السياسية، بأن هناك خبرة كبيرة للدولة المصرية في التعامل مع إسرائيل، وهناك نصائح غالية من جانب مصر للدول العربية وفلسطين، ورسائل مصر واضحة، مشيرًا إلى أن الوضع في إسرائيل غير مستقر، والرأي العام في إسرائيل حاليًا يسوده حالة من انعدام الرؤية، مؤكدًا أنه لا بد أن يتوحد الشعب الفلسطيني.
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الوضع في مصر
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اصابات
99,115
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تعافي
73,828
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وفيات
5,440
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