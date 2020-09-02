شكرا لقرائتكم خبر عن خبير سياسي: اتصال السيسي ونتنياهو وضع النقاط على الحروف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، على الاتصال الذي دار بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، قائلًا إن الاتصال وضع النقاط على الحروف لعملية السلام، وأكد على تأكيد الدولة المصرية لحقوق الدولة الفلسطينية.

وأشار «فهمي»، خلال مداخلة تليقونية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج «رأي عام»، المذاع على فضائية «ten»، إلى أن الرسالة الهامة هي تأكيد مصر على الحقوق الفلسطينية، ورفض كافة الإجراءات المنفردة التي تقوم بها الحكمة الإسرائيلية.

وأضاف أن مصر تؤكد على فكرة العودة إلى المرجعيات الدولية الحاكمة لعملية السلام في الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن الرسالة المصرية كانت واضحة وهامة في هذا التوقيت، ونص المكالمة أكد على كامل الحقوق الفلسطينية.

ونوه أستاذ العلومة السياسية، بأن هناك خبرة كبيرة للدولة المصرية في التعامل مع إسرائيل، وهناك نصائح غالية من جانب مصر للدول العربية وفلسطين، ورسائل مصر واضحة، مشيرًا إلى أن الوضع في إسرائيل غير مستقر، والرأي العام في إسرائيل حاليًا يسوده حالة من انعدام الرؤية، مؤكدًا أنه لا بد أن يتوحد الشعب الفلسطيني.