شكرا لقرائتكم خبر عن ممشى جديد ومضمار للدراجات بكورنيش بورتوفيق في السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، سرعة الانتهاء من إنشاء مضمار للدراجات بطول 2.5 كم في اتجاهين بطريق بوتوفيق حتى منطقة الشاليهات.

وشدد المحافظ بحسب بيان، الأربعاء، على سرعة الانتهاء من أعمال تدبيش كورنيش بورتوفيق الجديد وصيانة الانارة العامة وتهذيب ورفع كفاءة الحدائق العامة بطول الكورنيش بشكل جمالي يتناسب مع أعمال التطوير للمنطقة، كذلك استكمال عمل استراحات للمواطنين بالممشي المجاورللكورنيش، وإنشاء مخطط لانشاء كرفانات متحركة كاملة المرافق للمشروبات والمأكولات لتصبح المنطقة متنفسًا جديدًا لأهالي السويس.

وتابع صقر جولته بمنطقة الشاليهات لمتابعة اعمال التطوير وانشاء قاعة المؤتمرات وقاعة كبار الزوار، كذلك منطقة خدمات لخدمة رواد شاطئ الشاليهات.

رافق المحافظ في الجولة كلا من المهندس عبدالصمد احمد مدير عام الإسكان وامل ابراهيم رئيس حي السويس ووليد شوقي رئيس حي عتاقة والعميد احمد يوسف مدير عام مشروع الشاليهات واللواء عبدالعظيم محمد مدير عام مشروع المواقف والمهندس وجدي السيد مدير عام الطرق والعميد عمرو أنور، قائد مرور السويس، والمهندس محمود زهرة، رئيس فرع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندسة إيمان فخري، رئيس جهاز الإنارة العامة، وعادل خشانة، مدير جهاز التجميل، ومحمد حسن، مديري جهاز النظافة ورضا عبود نائب مدير جهاز التجميل والحدائق وعزت الحنبوشي مساعد رئيس حي السويس وممدوح عاشور مساعد رئيس حي عتاقة والإدارات الهندسية والشعبة الهندسية والشركات المنفذة ومدير فريق الطوارئ والتدخل السريع بجهاز النظافة.

ممشي جديد ومضمار للدراجات بكورنيش بورتوفيق في السويس