شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يتابع الموقف التنفيذي لتحصيل المتأخرات لدى الأحياء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الاربعاء، اجتماعا لمناقشة آخر تطورات الموقف التنفيذي لتحصيل المتأخرات بأحياء المحافظة، بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد، السكرتير العام للمحافظة، وعبدالعظيم رمضان، السكرتير العام المساعد، واللواء محمد عامر، المستشار الفني للمحافظة، ورؤساء الاحياء والاجهزة التنفيذية.

واستعرض «الغضبان» مستحقات كل حي ومديرية من الايجارات واقساط الإسكان ورسوم النظافة وغيرها، مؤكدا اهمية قيام اجهزة الاحياء بتكثيف الجهود والعمل في تحصيل المتأخرات المستحقة على الايجارات والنظافة وتفعيل دور أقسام الإيرادات، للاستفادة من تلك الايرادات في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة، والمساهمة في اعمال البنية التحتية والترفيق لمشروعات الاسكان الجاري العمل بها.

وشدد المحافظ على عرض الموقف اسبوعيا للوقوف على آخر التطورات مع زيادة عدد المحصلين بالأحياء للتيسير على المواطنين.