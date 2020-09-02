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شكرا لقرائتكم خبر عن «هجرس»: جامعة قناة السويس الثانية محليًا في تصنيف «تايمز» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، إن مؤسسة تايمز الٳنجليزية للتصنيف أعلنت، الأربعاء، أن جامعة قناة السويس جاءت ضمن الترتيب فئة 501- 600 لأفضل الجامعات حول العالم.
وأضافت هجرس، في بيان، الأربعاء، أنه «بهذا تأتي جامعة قناة السويس في المرتبة الثانية على مصر، بعد جامعتى أسوان والمنصورة، حيث جاءتا في الترتيب فئة 401 – 500 على مستوى العالم».
وأشارت «هجرس» إلى أن الجامعة احتفظت بمكانتها الدولية لعام 2020، مع تحسن أدائها في مجال التدريس والبحث العلمى وكذلك مع زيادة في الدخل من الخدمات المجتمعية والصناعة.
وأوضحت أن «تايمز للتصنيف الدولى للجامعات يستند إلى 13 مؤشراً لآداء الجامعات، بحيث يقيم المؤسسة في أربعة مجالات التدريس والبحث العلمى، والمساهمة في نقل المعرفة، والسمعة الدولية جاء ذلك وفق ما أعلنته وحدة التصنيف الدولى بجامعة قناة السويس».
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