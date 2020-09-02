شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتصالات»: «مدينة نصر وعين شمس والزمالك» الأكثر معاناة من خدمات المحمول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر المركز القومى لمراقبة جودة خدمات الاتصالات تقريره لنتائج قياسات شهر يوليو الماضى لجودة خدمات الصوت والإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة فى مصر.

وتم إجراء اختبارات جودة الخدمة خلال يوليو، لما يقرب من 25 ألف كيلو متر من المناطق المأهولة بالسكان، والمقسمة إلى ما يقرب من 81 مدينة وحيا، إذ تمت القياسات لخدمات الصوت والبيانات بإجراء مئات الآلاف من المكالمات الاختبارية، بالإضافة إلى اختبارات خدمات البيانات للمحمول.

وأظهرت نتائج شركة «فودافون» أنه تم رصد 19 مدينة وحيًا تعانى من تأثر فى مؤشر عدم بدء المكالمات، أهمها (مدينة نصر ومصر الجديدة وعين شمس والسلام والعباسية والزمالك فى القاهرة، ومناطق فى شرق الإسكندرية)، و5 مدن وأحياء من حيث عدم اكتمال أو انقطاع المكالمات، أهمها فى القاهرة (مدينة نصر)، و8 مدن وأحياء من حيث جودة صوت المكالمات، أهمها فى القاهرة (مدينة نصر والزمالك)، وفى الإسكندرية (مناطق غرب المحافظة).

كما أظهرت نتائج شركة «أورانج» رصد 24 مدينة وحيًا تعانى من تأثر فى مؤشر عدم بدء المكالمات، أهمها (العبور ومدينة نصر والرحاب والعباسية وشبرا فى القاهرة، و6 أكتوبر فى الجيزة، ومناطق فى شرق وغرب الإسكندرية والساحل الشمالى)، و6 مدن من حيث جودة صوت المكالمات، أهمها مناطق فى شرق الإسكندرية.

أمّا شركة «اتصالات» فتم رصد 17 مدينة تعانى من تأثر فى مؤشر عدم بدء المكالمات، أهمها (مدينتى والعبور ومدينة نصر والتجمع والمقطم فى القاهرة، ومناطق فى شرق الإسكندرية)، و4 مدن من حيث عدم اكتمال أو انقطاع المكالمات، أهمها (العبور والمقطم ومدينتى فى القاهرة)، ومدينتين من حيث جودة صوت المكالمات، أهمها المرج.

وبالنسبة لشركة «وى»، تم رصد 39 مدينة تعانى من تأثر فى مؤشر عدم بدء المكالمات، أهمها (مدينتى والعبور والتجمع ومصر الجديدة ومدينة نصر وعين شمس والمرج والسلام وحدائق القبة والمنيل وشبرا وشبرا الخيمة والزمالك وحلوان والمقطم فى القاهرة، و6 أكتوبر وإمبابة فى الجيزة، ومناطق فى شرق الإسكندرية)، وحى المقطم من حيث عدم اكتمال أو انقطاع المكالمات.

وأظهرت نتائج قياسات سرعة تنزيل البيانات أن متوسط السرعة لـ«أورانج» 31 ميجا بيت فى الثانية، مع ملاحظة أن نسبة 10% من الاختبارات التى أجريت لم تتعد 9 ميجا بيت فى الثانية، إلى جانب تميّزها فى 51 منطقة من إجمالى 81، بينما بلغ متوسط السرعة لـ«اتصالات» 27 ميجا بيت فى الثانية، مع ملاحظة أن 10% من الاختبارات لم تتعد 8 ميجا بيت فى الثانية، إلى جانب تميّزها فى 16 منطقة من إجمالى 81، أمّا بالنسبة لـ«وى» فبلغ متوسط السرعة 27 ميجا بيت فى الثانية، و10% من الاختبارات لم تتعد 8 ميجا بيت فى الثانية، مع تميّزها فى 10 مناطق.

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كما بلغ متوسط السرعة لـ«فودافون» 21 ميجا بيت فى الثانية، و10% من الاختبارات لم تتعد 6 ميجا بيت فى الثانية مع تميزها فى 4 مناطق.