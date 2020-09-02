شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنصورة: منحة مجانية لـ«محارب السرطان» في «أسنان مانشستر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلن الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، مساء الأربعاء، عن منح الطالب محمد على سعد محارب السرطان منحة مجانية ببرنامج مانشستر لطب الأسنان في استجابة لما نشرته «المصرى اليوم» على موقعها الإليكتروني، لتحقيق حلم الطالب ومكافأته على تحديه لظروفه والصعاب التي مر بها.

وقال رئيس جامعة المنصورة في بيان، الأربعاء، إن «الجامعة دائما ترعي أبنائها المتفوقين، وحالة الطالب محمد على سعد من الحالات النادرة، وأقدر تماما الظروف التي مر بها، ولذلك سترعاه الجامعة وسنقدم له منحة مجانية ببرنامج مانشستر وسيلقى رعاية خاصة حتى يحقق حلمه»

واضاف فور علمى بظروف الطالب تواصلت مع الدكتور عصام الوكيل، عميد كلية طب الأسنان، واتفق معه على تقديم منحة مجانية للطالب.

وكان الطالب محمد على سعد تحدى مرض سرطان الدم اللوكيميا وتمكن من التفوق في الثانوية العامة وحصل على مجموع 404 ورغم ان مجموعه يؤهله لكلية الطب إلا أنه دخل كلية طب الأسنان بجامعة المنصورة لتحقيق حلمه وأعلن عن أمنيته في الإلتحاق ببرنامج مانشستر بالكلية ولكنه لا يملك الأموال اللازمة لذلك.

وقال محمد على سعد للمصرى اليوم: «أنا من قرية»بشبيش«بمحافظة الغربية واكتشف أطباء مركز اورام المنصورة اصابتى بسرطان الدم» اللوكيميا «في فبراير 2018 وبدأت رحلة العلاج بالمركز واخذ جرعات الكيماوي، إلا أنها لم تكن كافية للقضاء على المرض تماما، فقرر الأطباء إجراء عملية زرع النخاع في شهر مايو 2019 وتم حجزى بالمركز حتى 4 يوليو 2019، وخرجت منه وأنا مصاب بانخفاض شديد في المناعة وبدأت معاناة جديدة في التعامل ومنع الاختلاط خوفًا من العدوى».

وأضاف: «رغم ظروف مرضى الصعبة لم اتخلى عن حلمى الإلتحاق بكلية طب الأسنان، وبدأت في شهر أغسطس 2019 أذاكر الثانوية العامة، في الإمتحانات رفضت لجنة خاصة بمركز الأورام وروحت لجنتى علشان أقدر أقاوم وأحقق حلمى بمجهود والحمد لله حصلت على مجموع 404 درجة بنسبة 98.5%».

وتابع بافتخار: «أنا مجموعى يؤهلنى لكلية الطب، لكن حلم حياتى هي كلية طب الأسنان والحمد لله حققته».

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واستطرد: «لكن ظروفي الصحية تمنعني من التواجد في أماكن الزحام والمحاضرات الكبيرة وأتمني أن ألتحق ببرنامج مانشستر الطبي كلية طب الأسنان بجامعة المنصورة فقد قرأت كثيرا عن البرنامج ويتميز بأنه بكل مجموعة عدد محدود من الطلاب ويتواصل الأساتذة مع الطلاب أون لاين، وهذا النظام من الدراسة هو الذي يتناسب مع ظروفي الصحية لكن للأسف أسرتى لا تملك مصاريفه ولا يتناسب مع ظروفنا المادية».

وقالت والدته: «عندى بنتين أكبر منه في كلية الطب وكانت أمنيتى أن أحقق له رغبته لكن ووالده متوفى منذ 10 سنوات وأعمل مدرسة وليس لى دخل آخر ونفسى الجامعة تساعده في تحقيق حلمه».