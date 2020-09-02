شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تغلق 12 منشأة طبية مخالفة خلال شهر أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة فى الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، عن إغلاق 12 منشأة طبية خاصة، خلال شهر أغسطس الماضى، لمخالفتها الاشتراطات الصحية الواجب توافرها.

وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم، أنه يأتى ذلك فى إطار إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة بمحافظات الجمهورية، حرصًا على صحة وسلامة المرضى المترددين على تلك المنشآت.

وقال البيان، إن الحملات التفتيشية والرقابية تم تنفيذها بكافة محافظات الجمهورية، خلال شهر أغسطس الماضي، مشيرًا إلى أن المنشآت التى تم إغلاقها من ضمنها مراكز للعلاج الطبيعي، ومراكز للتحاليل والأشعة، وعيادات ومراكز طبية خاصة، موضحًا أن المخالفات تنوعت ما بين عدم حصول سواء المنشأة أو العاملين بها على التراخيص اللازمة، أوعدم تطبيق اشتراطات مكافحة العدوى فى تلك المنشآت.

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وأضافت الوزارة أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، شددت على ضرورة إحكام الرقابة على كافة المنشآت الطبية الخاصة، من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المنشآت الطبية، والتأكد من استيفائها كافة الاشتراطات الصحية والتراخيص اللازمة، حرصًا على صحة المواطنين، مؤكدة ضرورة التزام جميع المنشآت الطبية بالإجراءات الاحترازية والوقائية وكذلك الضوابط التى تحددها الوزارة فى ظل مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد.

وكشفت وزارة الصحة، عن تلقى 27شكوى خلال شهر يناير الماضي، حيث تم التعامل معها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهها، لافتة إلى أنه تم معاينة 6 مستشفيات خاصة لمنحها التراخيص اللازمة للتشغيل، بالإضافة إلى منح 8970 ترخيص مزاولة مهنة لجميع فئات المهن الطبية خلال ذات الشهر.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان على استمرار شن الحملات التفتيشية على كافة المنشآت الطبية الخاصة بجميع محافظات الجمهورية، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.