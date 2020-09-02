"تطوير العشوائيات" يؤكد خلو مصر من المناطق غير الآمنة بنهاية 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إنه بنهاية 2020 ستكون مصر خالية من المناطق غير الآمنة، مشيرًا إلى أن هناك خطة 2030 الرؤية التجميلية لمصر، بتطوير الطرق والأرصفة وإنارة الطرق.
وأكد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، على فضائية "المحور"، مع الإعلامية جيهان لبيب، أن تطوير المناطق العشوائية ليست رؤية عمرانية فقط ولكنها رؤية حياة الإنسان المصرى.
وعلق المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي لـ وزارة الإسكان، على خلفية مشروعات تطوير عين الصيرة، قال إن المشروع يتضمن تطوير منطقة "مجرى العيون" وممشى "أهل مصر" ومشروع تطوير منطقة ماسبيرو، موضحا أن المشروع في الأساس يستهدف عودة القاهرة التاريخية من جديد والاستفادة من الملامح التاريخية للمكان.
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