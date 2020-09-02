مصر | 3 سيارات إطفاء وخزان مياه للسيطرة على حريق هائل بشارع الهرم

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر 3 سيارات إطفاء وخزان مياه للسيطرة على حريق هائل بشارع الهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أخمدت قوات الدفاع المدني بالجيزة حريقا هائلا شب بقطعة أرض على مساحة 500 مترا، بشارع الهرم، دون وقوع أي خسائر في الأرواح، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق هائل بشارع الهرم، غرب المحافظة.

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على الفور دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 3 سيارات إطفاء وخزان مياه إستراتيجي، وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق، وحاصرت ألسنة اللهب قبل تمدد النيراان إلى باقي المجاورات.

وكشفت المعاينة والفحص المبدئي إلى أن الحريق إندلع بمخلفات وأشجار بفيلا مهجورة، ونجحت القوات في السيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.

وأجري قوات الدفاع المدني عمليات التبريد لمنع تجدد إشتعال النيران مرة آخري، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وإنتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وإعداد تقريرا حول سبب نشوبه.