شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراح بتفعيل بروتوكول تعاون بين أكاديمية الفنون وجامعة قناة السويس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبلت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، الأربعاء، والدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أشرف زكي، رئيس أكاديمية الفنون.
وقالت هجرس في بيان، إن اللقاء تناول مناقشة اقتراح تفعيل بروتوكول تعاون بين أكاديمية الفنون وجامعة قناة السويس، بحضور الدكتور أحمد عبدالوهاب، المدرس بكلية التربية قسم التربية الموسيقية، وقائد اوركسترا جامعة قناة السويس.
واكدت أن الجامعة حققت نجاحات كبيرة في مجال الإبداع الموسيقي ومراكز متقدمة على مستوى الجامعات المصرية، وحصلت على المركز الأول في أوركسترا الحلم التي تضم طلاب الجامعة، لافتة إلى أن الجامعة تسعى إلى تأسيس قاعدة من الموهوبين فنيا من خلال توقيع برتوكول تعاون مع أكاديمية الفنون.
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