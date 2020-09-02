شكرا لقرائتكم خبر عن تصعيد 12 سيدة بوزارة التعاون الدولى لتولي «الملفات الحيوية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أمس، قرارًا بتكليف 12 سيدة بتولى مهام قيادية داخل الوزارة، منهن مساعدتان من خارج الوزارة، و10 سيدات تم تصعيدهن وتكليفهن بمهام مناصب جديدة، بالإضافة إلى 2 من الرجال.

وقالت «رانيا»، فى بيان، إن القرار يأتى فى إطار تنفيذ خطة الإصلاح المؤسَّسى للوزارة، موضحة أن الخطة شملت تكليف وتصعيد عدد من الكوادر المتميزة لتولى مسؤولية الملفات الحيوية، بينهن الدكتورة سامية حسين لتشغل منصب مساعد الوزير للشؤون المالية والإدارية، وكانت تشغل منصب رئيس مصلحة الضرائب العقارية سابقًا، ونيرمين حمدى بدوى الطاهرى إلى منصب مساعد الوزير للإشراف على ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتنسيق مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين فيما يتعلق بتمويلها، وكانت تشغل منصب وكيل محافظ البنك المركزى سابقًا.

وأضافت أن الاستراتيجية الجديدة للإصلاح المؤسَّسى شملت تصعيد كوادر شابة ومتميزة، إذ تم تصعيد رندة محمود حمزة محمد لمنصب مساعد الوزير للتخطيط ومتابعة التمويل وإعداد الدراسات الاستراتيجية الخاصة بالتعاون مع شركاء التنمية، وشيرين جمال الدين أحمد طه لمنصب مساعد الوزير للإشراف على ملف التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والبحوث الاقتصادية، ودينا فاروق محمد رأفت لمنصب مساعد الوزير للإشراف على ملف التعاون مع منظمة الأمم المتحدة والمؤسسات التابعة لها، وغدير حجازى لمنصب مساعد الوزير للصناديق العربية، ورولا القليوبى لمنصب مستشار الوزير للتواصل الاستراتيجى والعلاقات العامة، ومروة مدحت لمنصب مستشار لدعم الشراكة مع القطاع الخاص، وتامر طه، لمنصب مستشار للتحول الرقمى وريادة الأعمال.