شكرا لقرائتكم خبر عن 150 ألف طالب يسجلون اختياراتهم فى المرحلة الثانية للتنسيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجل نحو 150 ألف طالب اختياراتهم، أمس، فى المرحلة الثانية للتنسيق عبر الموقع الإلكترونى ومكاتب التنسيق المختلفة، فى الوقت الذى أعلنت فيه وزارة التعليم العالى فتح باب التقدم للمجالات الطبية بجامعة الملك سلمان.

وأكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى دون أى شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، ومضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء السبت المقبل.

وأوضح «عطا» أنه تم فتح معامل التنسيق بالجامعات الحكومية اعتبارًا من صباح الثلاثاء الماضى، وعلى الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، ولن يُسمح لأى طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

فى الإسكندرية، أعلنت المعامل الإلكترونية لتنسيق المرحلة الثانية فى جامعة الإسكندرية استقبال 467 طالبًا وطالبة فى أول أيام المرحلة الثانية لتسجيل رغباتهم أمس الأول.

وقال الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن معمل تنسيق كلية الآداب استقبل 100 طالب، ومعمل المدينة الجامعية للطالبات بسموحة استقبل 85 طالبا، فيما استقبل معمل كلية العلوم 176 طالبا، ومعمل كلية الهندسة 91 طالبا، وتم الاعتذار لـ50 نظرا لوجود عطل بمكتب التنسيق، على أن يتم تسجيل رغباتهم اليوم، ومعمل كلية التربية الرياضية بنين 65 طالبا.

فى الشرقية، سجل 77 طالبا وطالبة رغباتهم وسط إجراءات وقائية واحترازية بجامعة الزقازيق. وقال الدكتور عثمان شعلان، إن الجامعة قامت بتجهيز وفتح معامل الحاسبات للمساهمة فى التيسير على الطلاب وأولياء أمورهم أثناء إدخال رغباتهم على الموقع الإلكترونى للتنسيق، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى أوصت بها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية لمنع انتشار فيروس كورونا ولضمان سلامة الطلاب والعاملين.

وفى الأقصر، استقبلت معامل التنسيق الإلكترونى بمقر جامعة الأقصر برعاية الدكتور بدوى شحات، رئيس الجامعة، نحو 60 طالبًا لتسجيل رغباتهم والحصول على كشف بالرغبات التى قاموا بتدوينها.

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وتابع رئيس الجامعة عملية تسجيل طلاب الثانوية العامة لرغباتهم فى التنسيق الإلكترونى، موضحًا أن الجامعة قامت بتوفير 75 جهاز حاسب آلى بإمكانيات عالية المستوى، تم توزيعها على المعامل الأربعة التى خصصتها الجامعة لعملية التنسيق، والتى تستقبل الطلاب، وتوفير عدد من المختصين والفنيين الذين يقدمون كل خدماتهم للطلاب وأولياء أمورهم مجانًا.

وفى قنا، استقبلت معامل التنسيق الإلكترونى بجامعة جنوب الوادى بمقر الجامعة بقنا وكلية التربية بالغردقة 80 طالبا وطالبة من طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم فى الالتحاق بالكليات فى المرحلة الثانية بالتنسيق. وأكد رئيس الجامعة التزام الطلاب وأولياء أمورهم بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال عملية تسجيل الرغبات.