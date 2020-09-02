شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ السويس: تخفيض 20% من سعر المتر للتصالح في مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، اجتماعًا بحضور نائبه الدكتور عبدالله رمضان، واللواء طارق عبدالعظيم، السكرتير العام للمحافظة، وممثلي نقابة المهندسين ورؤساء اللجان الفنية، للبت في ملفات التصالح في مخالفات البناء لمناقشة إعادة تشكيل اللجان لدفع عجلة العمل لإنجاز ملفات التصالح لتقنين أوضاع المواطنين المتقدمين للتصالح في المخالفات.

في بداية الاجتماع تمت مناقشة عدد من المعوقات التي تواجه اللجان الفنية لإنهاء ملفات التصالح، مؤكدًا تقديم كافة التسهيلات لإنجاز العمل.

وقرّر المحافظ تخفيض 20% من قيمة سعر المتر في المخالفة، تيسيرًا على المواطنين المتقدمين الجادين للتصالح، مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة .

واكد صقر على رؤساء اللجان والاحياء أهمية انهاء هذه الملفات حتى يشعر المواطن بالأمن والأمن من خلال توفيق أوضاعه، مشددًا على المواطنين سرعة التقدم للاستفادة من مد المهلة حتى نهاية سبتمبر 2020 للتصالح في مخالفات البناء.

وحضر الاجتماع كلا رؤساء الاحياء والمهندس ايمن رزق وكيل نقابة المهندسين والمهندس حافظ عوض، أمين عام نقابة المهندسين، وممثل ادارة الحماية المدنية ومديري الادارات الهندسية بالاحياء ورؤساء وأعضاء اللجان الفنية للتصالح في مخالفات البناء.

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