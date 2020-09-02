شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة» تتفقد الإجراءات الاحترازية بالمقاصد الأثرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد مجموعة من قيادات وزارة السياحة والآثار عددا من المواقع الأثرية والمتاحف، للوقوف على كافة الاجراءات الوقائية والسلامة الصحية المتبعة داخلها، وذلك تزامنا مع إعادة فتح المواقع الأثرية والمتاحف واستقبال الزائرين، في اطار استئناف حركة السياحة الثقافية في مصر بعد فترة اغلاقها منذ مارس الماضي في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت ايمان زيدان مساعد وزير السياحة والآثار لتطوير المناطق الاثرية ان الجولة بدأت التفقدية لقيادات الوزارة بمنطقة آثار سقارة ثم متحف قصر الأمير محمد على بالمنيل ثم مجموعة السلطان قلاوون بشارع المعز الذي حرص أهالي المنطقة على الاحتفال بعودة الزائرين بعرض لفرقة من الشباب من ذوي الإحتياجات الخاصة عازفى الآلات التراثية كالمزمار والطبول.

وحرصت قيادات الوزارة على التأكد من تطبيق كافة إجراءات السلامة والوقاية للعاملين والزائرين، من خلال ارتداء الكمامات طوال الزيارة وتطهير الأسطح والأرضيات بالمتاحف والمواقع الأثرية يوميا قبل فتحها للزيارة وقياس درجة حرارة الزائرين قبل دخلوهم المتاحف والمواقع الأثرية وتحديد أماكن الوقوف في الصفوف بملصقات للحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص وتوفير مطهرات ومعقمات الأيدي للزائرين.