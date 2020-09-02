شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير ورفع كفاءة مسرح حديقة الأمل ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المخرج المسرحي محمد الدسوقي، المستشار الثقافي لمحافظة بورسعيد، إنه في إطار مبادرة «ثقافة بلا جدران بحدائق بلا أسوار» وبناء على تعليمات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، يجري العمل على رفع كفاءة مسرح الامل المكشوف بحديقة الامل بحي المناخ، تبرعا من احدى الشركات الخاصة (كمشاركة مجتمعية).

وبحسب بيان، يأتي ذلك تحت إشراف اللواء محمد عامر المستشار الفني، والمسئول عن تطوير جميع الحدائق بالمحافظة، والمخرج محمد الدسوقي، المستشار الثقافي لمحافظة بورسعيد، وذلك لاستقبال كل الأنشطة الثقافية والفنية لإسعاد ضيوف بورسعيد خلال مشاركتهم في دورة الشركات.