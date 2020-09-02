شكرا لقرائتكم خبر عن «مستقبل وطن» كفر الشيخ يكثف جهوده لدعم مرشحيه في جولة الإعادة بـ«الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثف حزب مستقبل وطن بمحافظة كفرالشيخ، جهوده ولقاءاته الجماهيرية بجميع المراكز والمدن، وذلك قبل أيام من جولة الإعادة يومي 9،8 سبتمبر.

يأتي ذلك -بحسب بيان الأربعاء- تحت إشراف المهندس فوزي الرفاعي، أمين الحزب بالمحافظة، والمحاسب أحمد جعفر، أمين التنظيم.

مستقبل وطن

مستقبل وطن

ففى مركز قلين: عقدت أمانة الحزب لقاءًا جماهيريًا موسعًا، بحضور المهندس فوزي الرفاعي، أمين الحزب بالمحافظة، ونائب الشيوخ الفائز عن القائمة الوطنية المهندس عز الدين جودة، ومرشحي الإعادة للشيوخ، أشرف ممدوح عبدالونيس، وعلي العجواني.

جاء ذلك بحضور مجدى الشراكى أمين الفلاحين بالمحافظة، والدكتور محمد الدمرداش، أمين ذوي الإعاقة بالمحافظة، والمحاسب محمدالعرابى، عضو هيئة المكتب بالمحافظة، والعميد همام جودة، أمين الحزب بمركز قلين، والشيخ أحمد القط، مدير إدارة أوقاف قلين، والقس جورجى، كاهن كنيسة مارِ جرجس بقلين.

وتحدث المهندس فوزى الرفاعى، أمين الحزب بالمحافظة، مؤكدًا أن جميع أعضاء حزب مستقبل وطن في محافظة كفرالشيخ، ومحبيه في كل مكان يدعمون ويساندون مرشحي الحزب، أشرف عبدالونيس وعلى العجوانى، مطالبًا أبناء المحافظة جميعًا بالذهاب إلى اللجان الانتخابية يومي الانتخابات في 8 و9 سبتمبر، لنقول نعم لمرشحى حزب مستقبل وطن، وذلك لمواصلة الانجازات ودعم ومساندة الدولة المصرية.

مستقبل وطن

وأكد «الرفاعي» أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تسير على الطريق الصحيح نحو استكمال مؤسساتها التشريعية، وأنه منذ بداية ثورة 30 يونيو المجيدة والمصريين جميعًا على ثقة أن مصر في أيدي أمينة، وأننا في الطريق الصحيح، وظهر ذلك جليًا من خلال المشروعات العملاقة التي أقيمت في كل مكان على أرض مصر.

مستقبل وطن

من ناحية أخرى أقامت أمانة الحزب بمركز دسوق: لقاءً شعبيًا كبيرًا لدعم مرشحي الحزب بالمحافظة، بحضور المهندس عادل النجار، أمين الحزب بمركز دسوق، وعادل حسنين، أمين الحزب ببندر دسوق، وعصام الخطيب، أمين الحزب بمركز فوه، وبحضور مرشحى الحزب أشرف ممدوح عبدالونيس، وعلى العجواني.

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وتبادل الحضور الكلمات الحماسية، مؤكدين أنهم على ثقة من اختيارات أهالي المحافظة الذين يتميزون بالأخلاص والوطنية الصادقة، وأن مركز وبندر دسوق، سيحققان أفضل نسبة تصويت لصالح مرشحى الحزب.

ويأتي ذلك في إطار خطة الأمانة العامة المركزية، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الداعية لتوفير كل سبل الدعم والمساندة لمرشحي الحزب.