شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة البولندي يشكر «العناني»: مصر أدرات أزمة كورونا بـ«احترافية ومرونة عالية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد وزير السياحة البولندي خلال لقائه مع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بتجربة مصر الناجحة في استئناف حركة السياحة الوافدة إليها من جديد اعتبارا من 1 يوليو الماضي.

وقدم الوزير البولندي الشكر لـ«العناني» تقديرا للجهود التي بذلتها مصر لإجلاء العالقين البولنديين الذين كانوا متواجدين في مصر وقت غلق حركة الطيران في مارس الماضي، مشيرا إلى أن مصر قامت بإدارة هذه الأزمة باحترافية ومرونة عالية.