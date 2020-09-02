شكرا لقرائتكم خبر عن من بولندا.. «العناني» يستعرض جهود مصر لدعم القطاع السياحي خلال أزمة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، خلال لقائه مع نظيره البولندي، الأربعاء، على إبراز الجهود التي قامت بها مصر لدعم القطاع السياحي خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخاذتها مصر مع استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر اعتبارا من يوليو الماضي.

وتحدث «العناني» عن التسهيلات التي قدمتها مصر لتشجيع كبري منظمي الرحلات السياحية العالمية لتنظيم الرحلات إلى المحافظات السياحية الساحلية؛ ومن أهمها إلغاء رسوم التأشيرات السياحية للأجانب الوافدين إلى المحافظات السياحية وذلك حتى ٣١ أكتوبر 2020، بالإضافة إلى مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 29 أكتوبر 2020، ومنح شركات الطيران تخفيضات بنسبة 50% على رسوم الهبوط والايواء وتخفيض بنسبة 20% على رسوم الخدمات الأرضية المقدمة للطيران المباشر إلى مطارات المحافظات السياحية حتى 31 اكتوبر 2020.

وأكد «العناني» أن قرار إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد (بنتيجة سلبي) شريطة القدوم إلى مصر هو إجراء احترازي الهدف منه الحفاظ على جميع السائحين والعاملين بقطاع السياحة.