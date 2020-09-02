شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة والآثار يلتقي نائب رئيس الأكاديمية العلمية البولندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، صباح الأربعاء، نائب رئيس الأكاديمية العلمية البولندية، الدكتورة ايزابيلا ريزوسكا، لمناقشة تعزيز سبل التعاون في المجال العلمي والأثري.

حضر اللقاء السفير بدر عبدالعاطي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، والسفير حسام القاويش، سفير مصر ببولندا.

وناقش اللقاء العديد من الموضوعات المتعلقة بالبحث العلمي وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين في هذا الإطار لما تتميز به الاكاديمية العلمية البولندية من خبرة في هذا المجال، كما تم مناقشة تبادل الخبرات وتدريب العاملين والتعاون في المشاريع البحثية.

وفي نهاية اللقاء تبادلا الهدايا التذكارية والكتب العلمية.