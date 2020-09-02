شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل حملات النظافة والتجميل ورفع كفاءة الإنارة في مراكز ومدن كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات والمرافق بكافة مراكز ومدن المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للإرتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

وتابع على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، إزالة المتولد اليومى من القمامة والمخلفات، وقص وتهذيب الأشجار، بالإضافة إلى رفع كفاءة الإنارة العامة بمدخل المدينة، وشارع جمال عبدالناصر، وطريق المزلقان المؤدي إلى مستشفى قلين المركزي، وطريق قلين الشين، وأمام المدارس، وقرية البكاتوش.

وأشرفَ شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على حملات النظافة العامة التي شملت رفع القمامة بالطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة، وقري منشأة عباس، وأبوغنيمه، والورق، والروضة.

وقامت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة مطوبس، بحملات النظافة العامة والتجميل، ورفع كفاءة الطرق وتفريغ صناديق القمامة بقري منية المرشد، والبصراط، والروس، وعزبة عمرو.

يأتي ذلك بالتوازى مع أعمال التطهير والتعقيم التي تتم بكافة أنحاء المحافظة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

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