شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة كفر الشيخ يوجه بتجهيز صالة اللياقة البدنية بإدارة رعاية الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس جامعة كفرالشيخ، بضرورة تجهيز صالة اللياقة البدنية في مقر الإدارة العامة لرعاية الشباب لمساعدة الطلاب على أن تكون الرياضة منهج حياة داخل الجامعة.

وقال على صبري سليمان، مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب، إنه تم تركيب الأجهزة الرياضية لصالة اللياقة البدنية في مقر الادارة العامة لرعاية الشباب بواسطة أخصائيين رعاية الشباب استعدادا لإستقبال طلاب الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة أن إدارة الجامعة حريصة على التوعية بأهمية ممارسة النشاط البدني وتكثيف الجهود الأكاديمية لتعزيز الوعي الرياضي وثقافة المنافسة الشريفة، كما تحرص على التنوع في الأنشطة ومنها النشاط الرياضي وتقديم الدعم لطلابها لممارسة الأنشطة كافة والتي تساهم في اظهار إبداعاتهم ومواهبهم.

وأضاف أن هذه الأنشطة تساهم في زيادة وعي الطلاب تجاه الموضوعات المتعلقة بممارسة النشاط البدني كما تساهم بشكل كبير في تطوير مهاراتهم الإبداعية وإظهار المواهب.

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