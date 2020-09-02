شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية تُسجل 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة القليوبية، الأربعاء، 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، بمدن ومراكز كفر شكر وقها وغرب وشرق شبرا الخيمة، بينما سجلت 7 مدن ومراكز أخرى صفر إصابات بفيروس كورونا، هي العبور، والقناطر الخيرية، وبنها والخانكة وشبين القناطر وقليوب وطوخ.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية اليوم الأربعاء وفقًا للبيانات الرسمية على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 725 حالة إصابة، والعبور 174 حالة، والقناطر الخيرية 627 حالة، وبنها 2419 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1192 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1184 حالة، وشبين القناطر 731 حالة، وطوخ 1027 حالة، وقليوب 679 حالة، ومدينة قها 48 حالة، وكفر شكر 455 حالة إصابة.