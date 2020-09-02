شكرا لقرائتكم خبر عن حبس صلاح دياب 15يوما لاستيلائه على أراضى الدولة وتهربه من دفع 11 مليار جنيه مستحقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت جهات التحقيق، حبس رجل الأعمال صلاح دياب 15 يوماً على ذمة التحقيق، في قضايا استيلاء على أراضي الدولة وبناء مصانع عليها بدون ترخيص "لابوار".

كما وجهت جهات التحقيق الاتهام لصلاح دياب في عدد من قضايا الضرائب العامة والقيمة المضافة وتهربه من دفع المبالغ المستحقة عليه للدولة والتي بلغت خلال عدة سنوات مبلغ 11مليار و135 مليون جنية