"معلومات الوزراء" يحصل على جائزة "ستيفى الشرق الأوسط" البرونزية للابتكار فى إدارة التكنولوجيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - بمجلس الوزراء، أنه تتويجا لجهوده حصل المركز على جائزة "ستيفي الشرق الأوسط" البرونزية للابتكار في مجال إدارة التكنولوجيا والتخطيط والتنفيذ، تقديرًا لقيام المركز بتطوير تطبيق الهاتف المحمول "في خدمتك". وتعتبر جائزة ستيفي الشرق الأوسط إحدى برامج جوائز ستيفي المتعددة والتي يصبو للحصول عليها العديد من المؤسسات العاملة في قطاع الأعمال.

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