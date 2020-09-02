شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث "الإدارة المحلية" يكشف جهود الوزارة لميكنة الخدمات للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن تقديم خدمات التوثيق للشهر العقارى بالمراكز التكنولوجية ضمن أولويات الحكومة، موضحا أن هناك 282 مركزا مميكنا موجودة فى المحافظات ويعملون من أصل 313 مركزا على مستوى الجمهورية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، فى تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن هذه المراكز توفر خدمات تقديم تراخيص ونشاط محال وكافة الأنشطة المختلفة وتجديد رخصة.

ولفت المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أن كافة العاملين بتلك المراكز مؤهلين بشكل كبير، حيث إن جميع العالمين جرى تدريبهم من قبل وزارة التخطيط، لافتا إلى أن هناك بوابة خدمات للإدارة المحلية يمكن للمواطن أن يفتح البوابة ويظهر له المحافظة التي تتواجد بها والخدمات التي تتواجد بها، وبدأنا الشهر الماضى على مستوى 5 محافظات على رأسها محافظة القاهرة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الوزارة تتبع سياسة الشباك الواحد، حيث يمكن أن تحصل على الخدمة من المنزل، لافتا إلى أنه جرى توقيع بروتوكول الشهر الماضى مع وزارة التخطيط يتم الدفع بشكل إلكترونى ويتم توصيل الخدمة التي تريد الحصول عليها وتأتى على المنزل مباشرة.