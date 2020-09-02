أخبار مصر

هيئة ميناء دمياط تعلن استقبال 13 سفينة آخر 24 ساعة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة ميناء دمياط تعلن استقبال 13 سفينة آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث استقبل الميناء عدد 3 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، بينما غادر عدد 1 سفينة حاويات و4 سفن بضائع عامة، وصل اجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 13 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28023 طن تضم 14173 طن فوسفات و5000 طن مولاس و6570 طن يوريا و2280 طن رمل، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 11017 طن تضم 1617 طن خشب زان و 9400 طن خردة . ‎

Advertisements

وسجل إجمالى حركة الصادر من الحاويات 184 حاوية مكافئة تشمل فواكة "رمان وعنب وفراولة ومانجو" و خضروات "بطاطس وبطاطا وسبانخ مجمدة وملوخية وبامية" وحاصلات زراعية "بردقوش وورق عنب" يتم تصديرها إلى كل من والامارات والأردن وانجلترا وهولندا وألمانيا وأمريكا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 606 حاويات مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1474 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 82956 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 8258 طنا .

كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2663 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا، فى حين بلغت حركة تداول الشاحنات 3813 شاحنة منها 664 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 34175 من البضائع العامة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة ميناء دمياط تعلن استقبال 13 سفينة آخر 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا