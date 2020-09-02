شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار رئيس الوزراء يوضح النتائج المترتبة على دمج الموظفين ببعض الإدارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس هانى محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، إن التوجهات الموجودة من القيادة السياسية، حول إعادة التشكيل أو التطوير المؤسسى لن ينتج عنه فقد الموظفين لوظائفهم، ولكن سيتم لهم أعادة تأهيل، عند دمج الإدارات قبل الانتقال للعاصمة الإدارية.

وأكد مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، خلال حلوله ضيفا اليوم الثلاثاء، على برنامج اليوم، والذى تقدمه الإعلامية سارة حازم على فضائية DMC، أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة هو بداية الإصلاح فى الجهاز الإدارى للدولة، مؤكدا أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية سيشمل رئاسة مجلس الوزراء بالكامل، ثم يتم انتقال جميع دواوين الوزارات، والتى ستنتقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات هناك، والتى وفرتها وزارة الاتصالات وإدارة النظم.

وأشار المهندس هانى محمود، إلى أن هناك 61 ألف موظف من المرشحين إلى الانتقال إلى العاصمة الإدارية فى المرحلة الأولى، تم إجراء تقييم لقدراتهم بالكامل، ومعرفة نقاط القوة والضعف الخاصة به، وتم وضع خطة لتدريب هؤلاء الموظفين قبل الانتقال، عن طريق عدد من الكورسات والتدريبات الخاصة بمجال عمله.