شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرعاية الصحية تهنئ دبى لحصولها على المركز السادس فى السياحة العلاجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الدكتور أحمد السبكى " رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل"، دولة الإمارات الشقيقة لحصول إمارة دبى ممثلة فى "هيئة صحة دبي" على المركز الأول عربيًا والسادس دوليًا فى "السياحة العلاجية"، وذلك وفقًا للمؤشر العالمى للسياحة الطبية والصادر عن المركز الدولى لبحوث الرعاية الطبية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى للهيئة العامة للرعاية الصحية اليوم، مشيرًا إلى أن هذا التقييم العظيم جاء بناءًا على اعتبار إمارة دبى أحد أبرز المراكز المفضلة على خريطة السياحة العالمية، وأهم الوجهات الدولية المتفردة.

وأضاف السبكى أن هذا الإنجاز نتاج الجهود السباقة التى تبذلها حكومة دبى ممثلة فى "هيئة صحة دبي" لتعزيز قطاع السياحة العلاجية، وأن هيئة الرعاية الصحية لديها خطة طموحة متسقة مع رؤية القيادة السياسية لوضع مصر على خريطة السياحة العلاجية وجعل مستشفيات الهيئة مقصدا للعلاج وذلك بتطوير المفهوم الحالى من سياحة الاستشفاء إلى سياحة العلاج ونأمل فى المستقبل القريب أن يأتى وافدون أجانب لمصر بغرض العلاج مثلما يأتون بغرض التمتع بالآثار الفرعونية والطبيعة الخلابة.

وأشار أن الوضع العالمى حاليا يعد نقطة قوة لصالح مصر فى استقطاب السائحين من كل بلدان العالم بغرض العلاج لاسيما بعد تأثر الأنظمة الصحية فى عدد كبير من دول العالم بجائحة فيروس كورونا المستجد فى ظل تماسك النظام الصحى المصري.

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فيما أعلن رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن إطلاق شعار "نرعاك فى مصر" كعلامة تجارية للسياحة العلاجية بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية، سيتم التسويق له بشكل احترافى وعالمي، لافتًا إلى الاستفادة من إمكانيات مستشفيات هيئة الرعاية الصحية فى تقديم الرعاية الطبية المتميزة للوافدين إلى الدولة المصرية، جنبا إلى خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل بما يسهم فى تعدد الموارد الذاتية للهيئة ومنشآتها بما يعود بالنفع على المنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل ويزيد من قدرة الهيئة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتعزيز بيئة العمل الداخلية.

وأكد أن الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة للرعاية الصحية تضع السياحة العلاجية كأحد أهم الموارد الذاتية لتعظيم المركز المالى للهيئة ومستشفياتها الأمر الذى حدا بالهيئة إلى استقطاب أفضل الكوادر البشرية الطبية والإدارية سواء برئاسة الهيئة أو مستشفياتها لوضع منهجية عمل مختلفة لتحقيق إنجاز فى هذا الملف الاستراتيجى الذى سيسهم بشكل كبير فى زيادة تدفق النقد الأجنبى للدولة بشكل عام ويعزز موارد الهيئة بشكل خاص.

وتمتلك الهيئة العامة للرعاية الصحية أكثر من 8 مستشفيات بمحافظة بورسعيد مسجلة لدى هيئة الاعتماد والرقابة الصحية طبقًا لمعايير الجودة القومية وتسعى لتسجيل 7 مستشفيات دولية بالأقصر لتصبح بذلك اكبر جهة فى مصر تمتلك مستشفيات مسجلة وفقا لمعايير الجودة.

وتحظى مستشفيات الهيئة المجهزة على أعلى مستوى بعدد من كبار الاستشاريين فى كافة التخصصات الطبية النادرة وبذلك يكون لديها المقومات الأساسية لتحقيق إنجاز فى هذا الملف.