شكرا لقرائتكم خبر عن «العناني» يلتقي نظيره البولندي لدفع الحركة السياحية بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى، اليوم الأربعاء، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، Andrzej Gut-Mostowy وزير الدولة للسياحة ببولندا لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة.

يأتى هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات الرسمية والمهنية التي يعقدها وزير السياحة والآثار خلال زيارته القصيرة الحالية إلى العاصمة البولندية وارسو.

وقد حضر اللقاء السفير بدر عبدالعاطى مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والسفير حسام القاويش سفير مصر في بولندا.

وخلال اللقاء تم مناقشة سبل الترويج السياحي لمصر داخل السوق البولندى، وإبراز تنوع وغنى المنتجات والأنماط السياحية المصرية المختلفة وتعريف الشعب البولندى بها.