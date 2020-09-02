شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: لا يوجد كنائس على أرض مملوكة للدولة إلا بالمدن الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنه لا توجد أى كنيسة مقامة على أراضٍ مملوكة للدولة إلا المخصصة وفقًا للقانون، وفى المدن الجديدة فقط.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة، ردًا على ادعاءات إحدى القنوات المعادية للدولة- لم يسمها- إن هذه القنوات تحاول بث الفتنة بين أبناء الشعب المصرى، من خلال المقارنة بين معايير بناء دُور العبادة لضرب الصف الوطنى، موضحًا أن الأراضى التى تحدثت عنها القناة الكاذبة زراعية، وتم ضمها إلى كردون المدينة والقرى، كما أنها مملوكة لأشخاص وليس للدولة.

وأضاف القس حليم أن جميع الكنائس المقامة ضمن الكتل السكنية العامرة بالسكان منذ زمن بعيد، قبل القانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٦، تم تقديم طلبات لتقنين أوضاعها وفق القانون ومن خلال اللجنة الوزارية المشكَّلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وتضم فى عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية للنظر فى تقنين أوضاع الكنائس المشار إليها، وأى كنائس تم إنشاؤها بعد صدور القانون تراعى متطلبات مواده.

وتابع «حليم» أن القنوات المعادية اجتزأت واستغلت تصريحات لأحد الآباء الأساقفة، والتى قيلت قبل صدور قانون بناء الكنائس، الذى وضع شروطًا واضحة لبناء الكنائس تلتزم بها الكنيسة التزامًا كاملًا، مشددًا على أن الكنيسة لا يمكن أن تقر التعدى على الأراضى بأى شكل من الأشكال.

وأكدت الكنيسة، فى بيان، أمس، أن المواطنين جميعًا يعلمون أن الكنيسة المصرية تحترم الدستور والقوانين، وكانت وستظل من أول الداعمين للمشروعات القومية فى الدولة، وتُعْلِى دومًا المصلحة العامة، وهو ما تثبته العديد من المواقف، كما أنها تشهد أن قيادة الدولة تقف على مسافة واحدة من الكل فى التعامل مع أى تعدٍ للقانون، فلا يوجد فرق فى التعامل مع دُور العبادة كلها.

من ناحية أخرى، ندد الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية بمصر، بحادثة حرق نسخة من المصحف الشريف فى السويد، واصفًا الواقعة بـ«المؤلمة»، وأكد، فى بيان صادر عن الكنيسة، أمس، أن تعاليم السيد المسيح شددت على ضرورة احترام معتقدات الآخرين وعدم النَّيْل منها، معتبرًا الحادث يتنافى مع قيم المحبة المسيحية.

واعتبر رئيس الأساقفة أن الحادث مؤذٍ وجارح لمشاعر جميع المتدينين الذين يحترمون الكتب الدينية، ولا يمكن بأى حال من الأحوال اعتباره ضمن الحرية الشخصية، منبهًا إلى أن الحرية تتوقف عند جرح وإيذاء مشاعر الآخرين.

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وأعرب «حنا» عن أسفه لما تسبب فيه هذا الحادث من مشاعر غاضبة لدى جموع المسلمين، مؤكدًا أن المسلمين والمسيحيين هم أصحاب الديانات التوحيدية، التى تتصدى للتطرف الدينى.