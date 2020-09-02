شكرا لقرائتكم خبر عن مكاتب تنسيق جامعة كفر الشيخ تواصل استقبال طلاب المرحلة الثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يواصل مكتب تنسيق جامعة كفرالشيخ الرئيسي لتنسيق الثانوية العامة ومعامل التنسيق الإلكتروني استقبال طلاب المرحلة الثانية للثانوية العامة وسط إجراءات احترازية مكثفة وتجهيز كامل لمعامل التنسيق وتسهيل كافة الاجراءات لهم وتواجد اللوحات الإرشادية.

وأوضحت الدكتور أمانى شاكر، المشرف العام على مكتب التنسيق الرئيسى ومعامل التنسيق الإلكترونى لتنسيق الثانوية العامة بالجامعة، أن مكتب التنسيق يشهد إقبالاً من طلاب المرحلة الثانية لتسجيل رغباتهم والاستفسار عن أعمال التنسيق وآليات اختيار الرغبات بالشكل الصحيح.

وأعلنت «شاكر» استمرارعمل معامل الحاسب الآلي بالجامعة لطلاب المرحلة الثانية حتى السبت الموافق 5 سبتمبر، مؤكدة أن إدارة الجامعة وفرت الإمكانيات والتيسيرات التي تساعد الطلاب على أداء مراحل التسجيل مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وفق خطة إدارة الجامعة.

وصرح الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، بأن إدارة الجامعة أنهت استعداداتها لاستقبال طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم من تحديث وتجهيز المعامل بالكامل التي تستقبل طلاب الثانوية العامة، كما تم تدريب وتأهيل الموظفين المختصين للتعامل بكل سهولة مع الطلاب أثناء التنسيق خلال الخطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشاد رئيس الجامعة بالتزام الطلاب بالإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية ومعايير السلامة تطبيقا لتعليمات وخطة إدارة الجامعة، والتزاما وتنفيذا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات بالإلتزام بالإجراءات الصحية وتنفيذ التدابير الوقائية وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وشدد بضرورة التزام جميع المتواجدين بارتداء الكمامات والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي وتوفير أدوات التعقيم والمطهرات اللازمة للأشخاص والمستخدمة في تطهير الأماكن والأجهزة خلال فترة تسجيل الرغبات حفاظًا على سلامة الطلاب والقائمين على تنظيمها.

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ووجه بتوفير سبل الدعم والرعاية للطلاب مع تواجد المختصين للإجابة عن استفسارات الطلاب وتقديم الدعم والتسهيلات لهم تيسيراً على أبنائنا الطلاب.