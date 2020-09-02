شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: إنشاء «صوب» وزيادة إعانة «الإغاثة» بجنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وتناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات وسبل التعاون بين الوزارة والمحافظة فى الفترة المقبلة.

وعَرَض فودة بعض المعوقات التى تحتاج إلى تدخلات من الوزارة، وتتمثل فى الحاجة إلى التمكين الاقتصادى لأهالى المحافظة، وعدم وجود أوراق ثبوتية لعدد منهم، والحاجة لرفع إعانة مركز الإغاثة، والتغلب على عجز الموارد البشرية، وإمكانية إقامة عدد من المعارض وفرص تسويقها، والحاجة لدعم ذوى الإعاقة، وزيادة تدخلات برنامج مودة.

وأكدت الوزيرة أن الوزارة تعمل على تمويل مواتير رفع المياه وحفر للآبار، وإنشاء صوب زراعية للأهالى الذين يعانون من تصحر البيئة التى يعيشون فيها، واتفق الجانبان على زيادة إعانة مركز الإغاثة بالمحافظة.

ووجهت الوزيرة بدعم المؤسسة العامة للتكافل بمبلغ ٥٠٠ ألف جنيه، وإيفاد ١٠ مكلفات خدمة عامة بدعم من الوزارة لسد العجز الوظيفى بمديرية التضامن بالمحافظة، وتطوير بيت المغتربين ورفع كفاءته.

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كما وجهت بتوفير كافة احتياجات المحافظة، وتسيير قوافل للتسجيل الإلكترونى للإعاقات الشديدة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة والكشف عن الإعاقات فى المناطق الجبلية، وتوفير سماعات وأجهزة تدريب وقياس سمع.

وأكدت أن الوزارة ستقوم بعمل بحث اجتماعى لحصر الحالات المستحقة من جنوب سيناء لبرنامج الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة»، وحصر الأشخاص غير الحاملين للأوراق الثبوتية، ودراسة أعداد الأيتام وإمكانية دعمهم، وتزويج اليتيمات بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر».

وأعلن الجانبان إقامة زفاف جماعى للبدويات اليتيمات فى المحافظة أكتوبر المقبل، وقررت الوزيرة صرف دعم شهرى لليتيمات بعد حصرهن، كما اتفقا على عمل بحث شامل لمعرفة كافة احتياجات جنوب سيناء للتعرف على الفرص التنموية وغير المستغلة ودراسة السوق لبحث سبل التمكين الاقتصادى عن طريق مركز البحوث الاجتماعية والجنائية.

وقدم اللواء خالد فودة الدعوة لنيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، لافتتاح عدد من المشروعات الكبرى بمدينة الطور بجنوب سيناء يوم ١٧ سبتمبر الجارى.