شكرا لقرائتكم خبر عن «الجزار» يتابع تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء بالمدن الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، سير العمل بالهيئة وأجهزة المدن الجديدة، وإجراءات تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وقال «الجزار»، فى تصريحات صحفية أمس، إنه تمت خلال الاجتماع مناقشة المشاكل والمعوقات التى تواجه سير العمل بالهيئة وأجهزة المدن الجديدة، والمقترحات والحلول للتعامل معها، وتسهيل وتيسير إجراءات العمل المختلفة، ومراجعة بعض القرارات الوزارية التى تحتاج إلى تحديث من أجل مواكبة متطلبات التنمية الحالية بالمدن الجديدة لدفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة وتشجيع الاستثمارات المختلفة بها.

وأضاف «الجزار» أنه تم التشديد على جميع أجهزة المدن الجديدة بقبول جميع الطلبات المقدمة من المواطنين للتصالح فى المخالفات، وترك البَتّ فى قبول التصالح للجان المختصة بذلك. ووجّه بتسهيل إجراءات تلقى طلبات التصالح من المواطنين، والرد على جميع الاستفسارات والتساؤلات الخاصة بتطبيق القانون، وحصر جميع المخالفات فى نطاق كل مدينة، والمرور على جميع المخالفات المسجلة، والتنبيه على أصحابها بالتقدم بطلبات التصالح، والتعامل مع المخالفات بشكل حاسم ونهائى وبدء الإزالات بعد انتهاء فترة تطبيق القانون، بنهاية هذا الشهر.

وأشار إلى أنه سيتم إنشاء منظومة إلكترونية لرصد ومتابعة المخالفات بالمدن الجديدة، والتعامل معها وإزالتها، ومنع ظهور المخالفات، ووأدها فى المهد. وقال أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه تم شن حملة لضبط المخالفات بالمدينة، أسفرت عن استرداد 11 وحدة سكنية بالحى الثالث بالتجمع الخامس لمخالفة تغيير النشاط من «سكنى» إلى «تجارى»، حيث تم تحويل الوحدات إلى أكثر من 22 محلًا تجاريًا بالمخالفة للقانون.

وأكد استمرار الحملات بالحى الثالث وجميع أحياء المدينة حتى يتم استرداد حقوق الدولة والقضاء على العشوائيات بالمدينة، موضحًا أنه تم تنفيذ الحملة بحضور المهندسة سلوى بيومى، نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس، وبالاشتراك مع إدارة أمن الجهاز بالتجمع الخامس ومدير عام التنمية، ورئيس لجنة الإزالات بالمدينة، وقيادات الشرطة المختصة وقوة من قسم شرطة التجمع، حيث قامت الحملة بتنفيذ قرارات السحب والاسترداد، وبناء الحوائط الخارجية للوحدات، وتمت عودة الوحدات إلى حوزة الجهاز، وذلك لقيام أصحابهم بالمخالفة.

ولفت إلى أن ذلك يأتى فى إطار السياسة العامة للدولة، وتأكيدًا لضرورة تنفيذ القانون على الجميع ودون استثناء، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالقضاء على أى مخالفات أو مظاهر للعشوائية داخل المدينة، مضيفًا أن جهاز مدينة القاهرة الجديدة يستكمل تنفيذ الخطة الموضوعة لإنهاء جميع المخالفات بالحى الثالث من تحويل وحدات سكنية إلى محال تجارية.

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وأوضح أن الجهاز يطور عمارات الحى الثالث على التوازى مع الحملات، حيث يتم تطوير الواجهات للعمارات والصرف الصحى الخارجى، وغرف تفتيش الصرف الصحى وتركيب درج رخام لسلالم العمارات من الداخل، والأرصفة والجزر، لتوفير حياة كريمة لسكان الحى.