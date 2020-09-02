شكرا لقرائتكم خبر عن الأحزاب تدعم مرشحيها بجولة الإعادة بـ«الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأحزاب السياسية التى تخوض جولة الإعادة على انتخابات مجلس الشيوخ دعم مرشحيها فى المحافظات التى تجرى فيها الإعادة، واستمرت غرف العمليات فى متابعة سير العملية الانتخابية وتشجيع المواطنين على التصويت فى الإعادة المقرر لها يوما 8 و9 سبتمبر الجارى، حيث حسمت نتيجة الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 74 مقعدًا على المقاعد الفردية بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، وتجرى جولة الإعادة على 26 مقعداً أخرى فى 14 محافظة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز القائمة الوطنية من أجل مصر، فى الدوائر الأولى والثانية والثالثة والرابعة، لحصولها على نسبة تجاوزت 5% من إجمالى الأصوات الصحيحة وفقًا للقانون، وتزداد المنافسة فى كفر الشيخ بين مرشحى مستقبل وطن أشرف عبدالونيس وعلى العجوانى، ومرشحى حزب النور السيد خليفة ومحمد إبراهيم منصور، أما فى بنى سويف، فتجرى الإعادة بين مرشح مستقبل وطن نبيل ثروت حميدة، ومرشح مستقل أحمد سرور، وفى دمياط، تجرى المنافسة بين مرشح مستقبل وطن أحمد البلشى، ومرشح حزب الحركة الوطنية حمدى العمدة.

ورغم خروجه من انتخابات المقاعد الفردية للشيوخ بدون الحصول على أى مقعد، طالب حزب الوفد، الناخبين بضرورة المشاركة فى جولة الإعادة، وقال ياسر الهضيبى، نائب رئيس حزب الوفد، إن الحزب لديه غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير العملية الانتخابية فى جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، وهناك غرف فرعية فى لجان الحزب بالمحافظات ترفع تقاريرها أولًا بأول للغرفة المركزية.

وقال «الهضيبى» لـ«المصرى اليوم» إن الحزب لايزال يقوم بدوره التوعوى للمواطنين وحثهم على النزول واستخدام حقهم الدستورى والمشاركة فى العملية الانتخابية واختيار من يمثلهم تحت قبة مجلس الشيوخ بكل حرية وشفافية، مشيرا إلى أن انتخابات جولة الإعادة لمجلس الشيوخ على المقاعد الفردية لا تقل أهمية عن الجولة الأولى، وهى تعد بمثابة تصفية بين الأفضل والأكفأ بما يتعلق بالقيام بمهام ووظائف هذا المجلس التى أسندها له الدستور والقانون.

وأوضح أن مشاركة الناخبين فى جولة الإعادة ستُكمل بها الصورة المشرفة التى أظهرها الشعب المصرى فى انتخابات مجلس الشيوخ خلال الجولة الأولى.

وواصل حزب المؤتمر الاستعدادات لجولة الإعادة من خلال غرف العمليات لمتابعة تصويت المصريين فى الخارج لحظة بالحظة لتذليل أى عقبات قد تواجه الناخبين والتأكيد على مطالبة الناخبين بضرورة المشاركة فى العملية الانتخابية، باعتبارها خطوة مهمة فى مسار الديمقراطية والاستقرار السياسى والنهوض بالمشروع الوطنى للدولة، والوقوف خلف الوطن فى ظل التحديات الراهنة التى تواجه داخليا وخارجيا.

وطالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الهيئة الوطنية للانتخابات، بأن تدعو رؤساء الأحزاب وممثلى المجتمع المدنى لبحث الأسباب التى أدت لتنامى ظاهرة عزوف الناخبين عن المشهد الانتخابى الأخيرة بانتخابات الشيوخ.

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وقال «السادات» إنه تابع وكل المصريين فى الداخل والخارج الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ والجهد الذى بذل من حيث التنسيق والتنظيم من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات مع كل الأطراف المعنية لتحقيق الحق والواجب الدستورى وأيضا المظهر اللائق أمام الداخل والخارج. وأضاف أن ظاهرة عزوف قطاع كبير من المصريين عن المشاركة فى التصويت أفقد المشهد الانتخابى حيويته وجماله، وهى ظاهرة تستحق البحث والدراسة للوقوف على أسبابها وعلاج ذلك الخلل وإزالة المعوقات.

وطالب الهيئة بسرعة دعوة رؤساء الأحزاب وممثلى المجتمع المدنى وبعض من المتخصصين للجلوس معًا لبحث الأسباب التى أدت إلى تنامى ظاهرة العزوف ووضع طرق مناسبة لعلاجها وتلافيها مستقبلا بما يثرى المشهد الانتخابى فى الاستحقاقات المقبلة.