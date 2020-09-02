شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: مصر الأولى عالميًا في تصدير الموالح.. والثالثة للبصل المجفف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن مصر الدولة الثالثة على مستوى العالم في تصدير البصل المجفف وإنتاجه، وتم بذل جهود كبيرة جدًا للوصول لهذه المرتبة.
وأضاف القرش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة «صدى البلد»، أن مصر الأولى عالميًا في تصدير الموالح، زسط منافسة من إسبانيا إلا أنها أصبحت تستورده لجودة الإنتاج المصري، بالإضافة إلى أن مصر هي الأولى عالميًا في تصدير الفراولة وإنتاج زيتون المائدة والتمور.
واختتم تصريحاته، أن مصر الدولة السادسة عالميًا في إنتاج وتصدير البطاطس، وحجم الجهود التي قامت بها الدولة للحفاظ على المنتج الزراعي، واضحة للغاية، خاصة وأنه ليس هناك وجود لأي منتج محظور على مصر.
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