شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: مخالفات البناء بالمدن الجديدة وقعت خلال فترة الانفلات الأمني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن أجهزة المدن الجديدة تقبل كافة مطالب التصالح في مخالفات البناء، كي تبت فيها لجنة فنية مشكلة.

وتابع خطاب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «مخالفات المدن الجديدة حدثت في فترة الانفلات الأمني، وعلى سبيل المثال حدثت مخالفات في أكتوبر والقاهرة الجديدة».

وأكد أن أجهزة المدن الجديدة تعمل على «وأد» المخالفات فور حدوثها خلال الفترة الماضية.

وحول آليات التصالح في المدن الجديدة قال «أطلقنا صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي للرد على كافة الاستفسارات، فضلا عن طرح كتيب على موقع الوزارة».

وأكد أن 30 سبتمبر آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء حيث سيتم تنفيذ الإزالة فور انتهاء المهلة.

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